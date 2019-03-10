سوق الشيوخ تغلق خمس محطات لغسيل السيارات لمخالفتها الضوابط البيئية

2019/03/10 | 08:40

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة بيئة سوق الشيوخ عن اغلاق خمس محطات لغسيل السيارات في المدينة لمخالفتها الضوابط والمحددات البيئية .





شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة بيئة سوق الشيوخ عن اغلاق خمس محطات لغسيل السيارات في المدينة لمخالفتها الضوابط والمحددات البيئية .

وقال مدير بيئة سوق الشيوخ حسام منصور لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته نفذت حملة واسعة لازالة المخالفات البيئية داخل الحدود الادارية للقضاء .

وبين ان الحملة اسفرت عن اغلاق خمس محطات لغسيل السيارات ، اثنتان منها في مربع المدينة وثلاث في اطرافها لمخالفتها الضوابط البيئية .

واوضح ان الاغلاق جاء بعد تويجه انذرات سابقة لاصحاب تلك المحطات ، متعهدا بمواصلة حملات التفتيش حتى رفع جميع المخالفات البيئية داخل القضاء .

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