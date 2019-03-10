فتوى عشائرية في الموصل تجيز

2019/03/10 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، السبت، ما اسماه بالفتوى العشائرية، التي اتاح من خلالها "اغتصاب" نساء داعش، حيث تعد هذه الفتوى هي الاولى من نوعها والاغرب على نطاق العرف العشائري.

وفي منشور على صفحته الرسمية بـ"الفيسبوك" اليوم (9 اذار 2019) اباح الحويت "اغتصاب نساء داعش من ثم اعدامهن بعد ذلك".

واعتبر الحويت "فتواه العشائرية" بمثابة رسالة الى ابو بكر البغدادي (زعيم تنظيم داعش) وعناصر التنظيم الاخرين، على ان نساءهم باتوا "حلالا" لدى ابناء الديانات الاخرى، على حد قوله.

من جهتها قامت شركة "فيسبوك" بمسح المنشور بعد دقائق على نشره، ما ادى الى استياء الحويت من هذه الخطوة.

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