وزير الخارجية الايراني: إيران مستعدة لحوار أمني مع السعودية ودول المنطقة

2019/03/10 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده مستعدة لخوض حوار أمني مع كل من السعودية ومصر وتركيا والعراق، وذلك في حال جاهزية هذه الدول للمشاركة في مثل هذه المبادرة، حسب تعبيره.

وقال ظريف، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى الفضائيات العراقية، أمس السبت، 9 آذار 2019، تعليقا على دعوات من العراق لبدء حوار أمني يضم إيران ومصر والسعودية وتركيا، "نحن مع كل الدعوات والمقترحات للتعاون الإقليمي وندعم ذلك، والتعاون الإقليمي يجب أن يكون شاملا ولا يكون ضد طرف، ويجب أن يكون الحوار مع الجميع، وأقصد دول مجلس التعاون (الخليجي) وسائر دول المنطقة القريبة".

وأضاف أن "سياسة إيران في المنطقة ثابتة ولم تتغير، نحن دائما مع شعوب المنطقة في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وأفغانستان ونحن دائما لن نقبل بأن الأجانب يحكموا المنطقة ولن ننظر في مستقبلها مع الأجانب ولن نتفاوض (حول ذلك)، وكان هناك استعداد أجنبي كبير رفضناه، ودائما وقفنا أمام التشدد".

وتابع "أن سياستنا ليست ضد أي دولة من ضمن المنطقة ولم نسع إلى حذف المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية من المنطقة، لكن للأسف هناك دول إقليمية وقفت مع صدام الطاغية وطالبان ودعموا داعش والجماعات المتشددة في اليمن ولبنان".

وفيما يتعلق بالعلاقات الايرانية السعودية الثنائية، أشار ظريف، إلى رغبته قبل 5 أعوام في القيام بزيارة إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية، مبينا أنه بعث عدة رسائل إلى المسؤولين السعوديين أعرب فيها عن استعداد طهران للتعاون الثنائي والإقليمي مع الرياض، لكنه أكد أن "الجانب السعودي قال في رده علينا إن المنطقة لا تعنيكم".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وصل مساء أمس السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد تحضيرا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين المقبل.

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