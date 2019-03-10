2019/03/10 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصناعة تعلن امكانياتها تصنيع المعدات الهندسية الثقيلة

10/03/2019 08:52:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت شركة ابن ماجد العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة الاحد عن امكانياتها وخبراتها الكبيرة ومشاريعها المنفذة في مجالات تصنيع المعدات الهندسية الثقيلة والزوارق البحرية المدنية والعسكرية وانشاء محطات الضخ العائمة والجسور وغيرها.

وقال مدير عام الشركة حيدر طاهر جاسم في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه ان شركة ابن ماجد العامة تعتبر القاعدة الصناعية الوحيدة في العراق التي تختص بانتاج المعدات الهندسية الثقيلة التي تخدم قطاع النفط وقطاعات الكهرباء والصناعة والموارد المائية اضافة الى تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والمباني.

مشيرا الى ان لدى الشركة الامكانية لتصنيع ونصب مختلف انواع الخزانات للقطاع النفطي وتصنيع معدات النفط الرطب اضافة الى امكانياتها في مجال انشاء الجسور الحديدية ذات الفتحات الملاحية حيث سبق وان نفذت جسر الصرافية والمرور السريع وجسر الشهيد كنعان على شط العرب فضلا عن تخصصها في تصنيع الزوارق البحرية بانواعها وللاختصاص المدني والعسكري وزوارق الفايبر كلاس بكافة انواعها واحجامها ، لافتا في الوقت ذاته الى امكانات الشركة لدعم وزارة الموارد المائية من خلال بناء محطات عائمة عملاقة بحدود (40 الى 45) محطة في كل محافظة بطاقات دفع عالية تتراوح بين (2-8) متر مكعب في الثانية مااسهم في زيادة النسبة الاروائية ومعالجة شحة المياه.

واستعرض جاسم اهم المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها من بينها مشاريع اعمار محطات الكهرباء من خلال تصنيع الاجزاء الميكانيكية لهذه المحطات المتمثلة بدكتات الهواء والغازات والافران ومعدات الضغط ومشروع مد انبوب (200) كيلومتر لنقل الغاز في محافظة البصرة مرورا بمحافظات ذي قار والسماوة والنجف وكربلاء والديوانية ، لافتا الى مشروع اعادة تأهيل وتشغيل محطات نهر العشار لضخ المياه من شط العرب وتدوير المياه في نهر العشار وتخليصه من الروائح والقاذورات والنفايات وارجاع الوجه السياحي له باعتباره قلب البصرة اضافة الى مشاريع اخرى حيوية واستراتيجية في عموم المحافظات.

ت / ل .



هـ

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