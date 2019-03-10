الروبوت يهدد الروائيين

2019/03/10 | 08:58

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الربوت أو الانسان الآلي: هو ألة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفاً، إما باشارة مباشرة من الانسان أو باشارة من برامج حاسوبية،

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