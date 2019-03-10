2019/03/10 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر اليوم الاحد، العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية يتظاهرون في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية يتظاهرون في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).