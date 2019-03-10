تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في الداخلية والدفاع وسط بغداد

2019/03/10 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بالاسراع في تنفيذ إعادتهم الى وظائفهم بموجب قانون الموازنة المالية لعام 2019.

وكان مجلس النواب قد وافق على موازنة 2019 في 24 من كانون الثاني الماضي وتضمنت إعادة المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والدفاع.ولم تصدر حتى الآن تعاميم رسمية لتنظيم عودتهم من الامانة العامة لمجلس الوزراء او الوزارتين المعنيتين.انتهى

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