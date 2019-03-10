2019/03/10 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نقلت صحيفة بريطانية، الاحد، عن مصادر قريبة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفيه القاطع للتقارير التي تحدثت عن موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.وقالت المصادر لوسائل اعلام بريطانية، إن “تلك التقارير غير صحيحة، وإن غوارديولا لا يملك أي خطط لمغادرة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي”.وكان الصحفي الإيطالي الشهير لويجي جويلبا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوارديولا يحسم الجدل حول اتفاقه بشأن تدريب يوفنتوس NAS | موقع ناس الرسمي.

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