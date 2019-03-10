الناصري يصادق على استئناف العمل بتسعة مشاريع متلكئة في كرمة بني سعيد

2019/03/10 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت الادارة المحلية في ناحية كرمة بني سعيد ان المحافظ يحيى الناصري صادق على استئناف العمل بتسعة مشاريع متلكئة ومتفاوتة الانجاز في الناحية

شبكة اخبار الناصرية:

قالت الادارة المحلية في ناحية كرمة بني سعيد ان المحافظ يحيى الناصري صادق على استئناف العمل بتسعة مشاريع متلكئة ومتفاوتة الانجاز في الناحية.

وذكرمدير الناحية صادق علي لشبكة اخبار الناصرية ان المشاريع المصادق عليها شملت اكمال بناء ثلاث مدارس وانجاز مدخل الناحية واقامة مركز للدفاع المدني ومركز لصيانة الكهرباء .

واضاف ان العمل سيستانف كذلك في نصب جسرين في الناحية ، وانارة عدد من الاحياء السكنية ، وانشاء مجمع ماء سعة 240 مترا مكعبا في الساعة ، ومد تسعة شوارع جديدة ، فضلا عن فرش شوارع متفرقة بالتراب والسبيس .

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