2019/03/10 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تظاهر اليوم الاحد، العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال مصدر ، ان ” العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية يتظاهرون في ساحة التحرير”.





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