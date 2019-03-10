في البصرة.. شركة

2019/03/10 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة ابن ماجد العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة اليوم الاحد،عن امكانياتها وخبراتها الكبيرة ومشاريعها المنفذة في مجالات تصنيع المعدات الهندسية

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