2019/03/10 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال بغارة جوية للعدوان السعودي استهدفت منزلهم في مديرية كُشَر غرب اليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/10 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال بغارة جوية للعدوان السعودي استهدفت منزلهم في مديرية كُشَر غرب اليمن) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال بغارة جوية للعدوان السعودي استهدفت منزلهم في مديرية كُشَر غرب اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).