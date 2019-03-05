10 آلاف عريس بباب ابنة المليونير التايلاندي

2019/03/10 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراجع المليونير التايلاندي الذي وعد بثروة لمن يتزوج ابنته، عن فكرة ترتيب مسابقة للمتقدمين لخطبة كارنيستا لأسباب تتعلق بالأسرة والعمل.

وذكر موقع “Asia One” واطلعت عليه وكالة صدى، أن صاحب واحدة من أكبر مزارع الدوريان (ثمرة من فصيلة الخبازيات) في تايلاند، المليونير أرنون رودثونغ، الذي أعلن في 2 من مارس الجاري عن مسابقة بين الشبان المتقدمين لخطبة ابنته كارنيستا، تنظم في 1 أبريل المقبل، ألغى فكرة المسابقة التي كان من المفترض أن تستمر لثلاثة أشهر لاختيار العريس المناسب لابنته.

وعلل أرنون رودثونغ إلغاءه للمسابقة بسبب العدد الكبير من المرشحين الذين كتبوا له في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصل عددهم حتى 5 مارس الجاري، إلى 10 آلاف شاب.

وقال رودثونغ، مبررا تراجعه عن المسابقة بالضغط الكبير الذي تعرض له وأسرته: “الضجة الاجتماعية الكبيرة التي انبثقت بعد الإعلان عن المسابقة بدأت تؤثر سلبا على الأسرة والأعمال”.

ولا يزال الأب المليونير على استعداد لدفع مبلغ 10 ملايين بات (320 ألف دولار) لعريس ابنته المستقبلي، على الرغم من إلغاء المسابقة.

وتوقعت وسائل إعلام محلية عدة أن المليونير لم يكن جادا منذ البداية بإجراء المسابقة.



لكن مجموعة من المحامين أكدت أنه إذا كانت المسألة عبارة عن خدعة تسويقية لرجل الأعمال التايلاندي لرفع مستوى أرباحه، فسيكون عليه المثول للمحاكمة.

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