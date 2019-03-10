الحكيم يؤكد اهمية الالتزام برؤية الحكومة في تحديد الحاجة للقوات والقواعد الاجنبية

2019/03/10 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، اهمية الالتزام برؤية الحكومة في تحديد الحاجة لتواجد القوات والقواعد الاجنبية على الاراضي العراقية .وشدد الحكيم خلال لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية اندرو بيك والقائم باعمال السفارة الاميركية جوي هود، على تفعيل اتفاق التعاون الستراتيجي بين العراق وامريكا في جوانبه الثقافية والاقتصادية والتعليمية فضلا عن الجوانب […]

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