تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يقفز إلى 14.4% في شباط

2019/03/10 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى 14.4 بالمئة في شباط من 12.7 بالمئة في كانون الثاني.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.7 بالمئة في شباط من 0.6 بالمئة في كانون الثاني.

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

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