بالفيديو .. شجار حاد بين 3 فتيات بريطانيات وسط الشارع من أجل شاب

2019/03/10 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أثار مقطع فيديو متداول ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام 3 فتيات بريطانيات بالشجار وسط الشارع من أجل شاب.

ويُظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية كيف انهالت 3 فتيات على بعضهن البعض باللكمات والركلات في هجوم شرس سببه غيرة إحداهن على حبيبها.

وكشفت الصحيفة أن الشجار وقع في أحد شوارع مقاطعة غرب يوركشير وسط مشاهدة المارة دون تدخل.

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