2019/03/10 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…شنّت قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.وقالت وسائل إعلام فلسطينية أنّ “قوات العدو اعتقلت 6 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.وزعمت قوات الاحتلال العثور على أسلحة في إحدى بيوت المعتقلين، كما سرق جنود العدو أموالاً من بيوت المعتقلين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يداهم مناطق في الضفة المحتلة ويعتقل عدد من الفلسطينيين alansaar.

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