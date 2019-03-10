السجن والجلد لتسع متظاهرات سودانيات

2019/03/10 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أصدرت محكمة سودانية حكما يقضي بسجن تسع متظاهرات لمدة شهر وجلدهن 20 جلدة، لكن بسبب ضغط المحامين تم العدول عن تنفيذ عقوبة الجلد إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف.وقال “التحالف الديمقراطي للمحامين” إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن يوم السبت بالجلد 20 جلدة والسجن شهرا بسبب مشاركتهن في […]

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