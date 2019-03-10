2019/03/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الأغذية البريطانية تحذيراً لشركات الأغذية من وجود مادة كيميائية قد تسبب السرطان في 13 منتجاً تتراوح بين رقاقات البطاطس والقهوة الفورية وصولاً إلى

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