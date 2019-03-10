خلايا الجسم الدهنية تعمل بنظام

2019/03/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت دراسة بريطانية تفسيراً علمياً لأسباب تباين معالجة الجسم للأطعمة بين النهار والليل، وذلك عن طريق اكتشاف آلية عمل الخلايا الدهنية داخل الجسم.



وخلال الدراسة

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