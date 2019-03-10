احتفالات واسعة بيوم الزي الكوردي في مدن كوردستان

2019/03/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت مدن كوردستان، اليوم الاحد، احتفالات واسعة بمناسبة يوم الزي الكوردي.

وتحتفل كوردستان في مثل هذا اليوم 10 من آذار من كل عام، بيوم الزي الكوردي.

وأقيمت احتفاليات في دوائر ومدارس محافظات اربيل وكركوك والسليمانية ودهوك في اقليم كوردستان، بهذه المناسبة، عبر اقامة فعاليات ونشاطات ثقافية وفلكلورية وفنية.

وشارك مسؤولون حكوميون، الموظفين والطلاب، بهذه المناسبة.

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