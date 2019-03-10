الديمقراطي الكوردستاني يجتمع لحسم ملفات عدة

2019/03/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام، اليوم الاحد، اجتماعا مهما لحسم عدة ملفات، ولاسيما تشكيل حكومة اقليم كوردستان.

وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد اليوم في بيرمام، اجتماعا مهما لحسم عدة ملفات، ومنها مباحثاته مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير وباقي الاطراف السياسية، بشأن تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة".

واوضح المصدر ان "الاجتماع سيكون باشراف زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وحضور رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، اضافة الى مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، فضلا عن قيادات الحزب".

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