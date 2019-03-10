نفط ذي قار تباشر بتطوير ضفة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي

2019/03/10 | 10:16

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

باشرت شركة نفط ذي قار اليوم بعملية تطوير ضفة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي .





شبكة اخبار الناصرية:باشرت شركة نفط ذي قار اليوم بعملية تطوير ضفة عزل الغاز في حقل الناصرية النفطي .وذكر بيان للشركة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان عملية التطوير شملت استبدال عازلتي المرحلة الاولى لضفة العزل بعازلة جديدة ذات مواصفات عالية تدخل للعمل لأول مرة .واشار الى ان المشروع سيستغرق ستة اسابيع متواصلة وستدخل ضفة الغاز العمل بالتوقيت المحدد .ولفت الى ان عملية التطوير التي تمت بكوادر وطنية تعد من المشاريع المهمة والستراتيجية في محافظة ذي قار والتي من شانها دعم الاقتصاد الوطني العراقي.انتهى،ت ع ح.

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