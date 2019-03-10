القبض على خبير التفخيخ الداعشي في كركوك

2019/03/10 | 10:18

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القت قوة من استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي, الأحد, القبض على "نواف الدنو" وهو خبير في التفخيخ في كركوك لعصابات داعش الارهابية.

وقال بيان للحشد الشعبي، ان "قوة من استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع خلية الصقور القت القبض على قيادي بداعش ملقب بـ"نواف الدنو" اختصاص في التفخيخ وصنع العبوات الناسفة وتفجيريها ضد المدينين و القوات الأمنية في كركوك".انتهى ..



م ف

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