آلية جديدة لتوزيع قطع الأراضي على هذه الفئة

2019/03/10 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح مجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، آلية توزيع الاراضي على ذوي الشهداء، مؤكداً ان اكثر من 90% من ذوي الشهداء تسلموا قطع اراضي في البصرة، لافتاً إلى أن ام الشهيد وزوجته تحصل كل واحدة منهم على قطعة ارض خاصة بها.

وقال رئيس لجنة الشهداء في مجلس المحافظة ناظم نمر في تصريح صحفي تابعته "الغدير"، ان "المشاريع الخاصة بذوي الشهداء تم ادراجها ضمن موازنة محافظة البصرة للعام 2019".واضاف ان "نسبة 90% من عوائل الشهداء حصلت على قطع اراضي في البصرة، ولم يبق غير عدد قليل لم يتسلم بعدُ ارضاً خاصة به، بالاضافة الى ان المصابين من القوات الامنية والحشد الشعبي بنسبة عجز 30% حصلوا على قطع اراضي، حيث وصل عدد المستلمين الى اكثر من 1700 شخص".واوضح نمر، ان "عوائل شهداء الحشد الشعبي حصلت هي الاخرى على قطع اراضي ضمن محافظة البصرة بالاضافة الى ان الشهيد من القوات الامنية فأن زوجته وامه كل واحدة منهما تحصل على قطعة ارض خاصة بها، كما ان شهداء الحشد الشعبي تم توزيع قطع اراضي مشتركة مابين الام والزوجة، وفي الايام المقبلة سيتم حل الموضوع لتحصل كل واحدة منهما على قطعة ارض خاصة بها".انتهى...س ح

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