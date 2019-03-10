الكمارك : إعادة اصدار (٨) حاويات انابيب بلاستيكية مخالفة أماراتية المنشأ في ام قصر الشمالي

2019/03/10 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة امس السبت (٨) حاويات حجم (٤٠)قدم جاءت على متن الباخرة (أكسبريس) محملة بأنابيب بلاستيكية مخالفة ذات منشأ أماراتي.و ذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي للهيئة في بيان حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منه، جاء فيه " أن الأرساليات وردت بدون اوراق رسمية و أستنادا لذلك أتخذت اللجان الكمركية في المنفذ الأجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي وأعادت اصدارها الى جهة القدوم".

يذكر ان الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من مساء امس السبت عن اعادة أرسالية من مادة صدر الدجاج المجمد في منفذ ام قصر الجنوبي لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري في سلسلة من أجراءاتها الاحترازية التي تنفذها مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة للشروط الصحية و المواصفات القياسية المعتمدة.

ياسر الشمري

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