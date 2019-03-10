بالصور.. طيران الحشد الشعبي يواصل عملية المسح الجوي ضمن خطة تأمين زيارة الإمام الهادي(ع) في سامراء

2019/03/10 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل مديرية الطيران في الحشد الشعبي عملية المسح الجوي ضمن خطة تأمين زيارة الإمام الهادي(ع) في سامراء.وذكر بيان للمديرية انه " ضمن الخطة الموضوعة من قبل معاونيه العمليات المركزية للحشد الشعبي الخاصة بتأمين ذكرى زيارة استشهاد الإمام علي الهادي (ع) في سامراء شرعت مديرية طيران الحشد بالمسح الجوي وتأمين مساحة ٧٠ كم من مدينة ...

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