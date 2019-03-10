بالصور.. ضمن خطة تأمين طريق زوار الإمام الهادي(ع) اللواء الأول للحشد يؤمن طريق الدجيل –سامراء

2019/03/10 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي, الأحد, إجراءاتها لتأمين طريق زوار الإمام علي الهادي(ع) الدجيل – سامراء, فيما تواصل قوات اللواء بإجراءاتها الأمنية لتأمين الزائرين المتوجهين الى سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي(ع).

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