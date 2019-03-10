غوايدو يدعو الفنزويليين إلى التظاهر في كاراكاس

2019/03/10 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الفنزويليين إلى إجراء مسيرة وطنية في كاراكاس، من دون أن يستبعد في الوقت نفسه وقوع تدخل عسكري في بلاده.وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا مؤقتا لفنزويلا، أمام الآلاف من مؤيديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنه سيبدأ جولة في أنحاء البلاد […]

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