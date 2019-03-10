عالية نصيف توجه رسالة الى رئيس الوزراء تؤكد فيها أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد

2019/03/10 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النائبة عالية نصيف رسالة الى رئيس الوزراء، دعته فيها الى عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام، مؤكدة أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد .وقالت في رسالتها :” ان الخمس عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة المفتش العام، فهل يتناسب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة لها؟ […]

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