منصور البعيجي يطالب بتفعيل قانون (من اين لك هذا ) بصورة حقيقية

2019/03/10 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بأتخاذ خطوات جريئة لمحاربة الفساد ، ومحاسبة المتورطين فيها وتفعيل قانون من اين لك هذا بصورة حقيقية .وقال البعيجي في بيان، اليوم الاحد، أننا “لسنا بحاجة الى جلسات انشائية نردد الشعارات لمكافحة الفساد ولا يوجد تطبيق حقيقي على ارض الواقع لمحاسبة المفسدين […]

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