استخبارات الحشد:القبض على خبير التفخيخ الداعشي في كركوك

2019/03/10 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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القت قوة من استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي, الأحد, القبض على “نواف الدنو” وهو خبير في التفخيخ في كركوك لعصابات داعش الارهابية.

وقال بيان للحشد وتلقته وكالة صدى، ان “قوة من استخبارات اللواء 16 في الحشد الشعبي وبالتعاون مع خلية الصقور القت القبض على قيادي بداعش ملقب بـ”نواف الدنو” اختصاص في التفخيخ وصنع العبوات الناسفة وتفجيريها ضد المدينين و القوات الأمنية في كركوك”.

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