القضاء يحقق مع ‎14 فرنسياً من داعش ‎تسلمهم العراق من سوريا

2019/03/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

الأعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، عن مثول 14 "ارهابياً" فرنسياً انتموا لمسلحي داعش أمام القضاء تسلمهم العراق من سوريا.وبحسب صحيفة القضاء الصادرة عن المجلس والذي أكد ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أجرت التحقيقات معهم وفقا لقانون مكافحة الارهاب العراقي" مؤكداً ان "من بين الارهابيين كان جندياً في الجش الفرنسي خدم في افغانستان عام 2009".وأضاف البيان "الارهابيون الذين يحملون الجنسية الفرنسية وبعضهم من أصول عربية، تلقوا التدريبات العسكرية والشرعية في سوريا عند انخراطهم في صفوف داعش بحسب اعترافاتهم".كما أكد ان "السلطات العراقية تسلمت الارهابيين بعد متابعة وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الجهاز".واستعرضت الصحيفة البعض من اعترافات المتهمين خلال مرحلة التحقيق حول كيفية انتمائهم وانتقالهم من فرنسا الى سوريا ومن ثم العراق وتلقيهم دورات تديبية عسكرية وشرعية والاماكن التي شغلها الارهابيون في صفوف داعش".

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