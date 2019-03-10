الحزب الفائز يجتمع لبحث آخر مستجدات تشكيل حكومة كوردستان

2019/03/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت لاحق من اليوم اجتماعاً يبحث فيه آخر التطورات الأخيرة بشأن المفاوضات مع باقي الاحزاب الكوردية حول تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وقال مصدر في الحزب لكوردستان 24 إن مجلس قيادة الحزب سيبحث في اجتماع اليوم التطورات السياسية الحالية وآخر المستجدات في المفاوضات مع القوى الأخرى حول خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف المصدر أن الاتفاقات المبرمة مؤخرا بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستبحث في الاجتماع.

وفاز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعداً من مجموع 111 مقعداً يتألف منها برلمان كوردستان في الانتخابات الاقليمية التي اُجريت في 30 من أيلول سبتمبر.



وحصل الاتحاد الوطني على المرتبة الثانية بـ21 مقعداً فيما حلت حركة التغيير في المرتبة الثالثة بعد حصدها 12 مقعداً.

وفي 18 من الشهر الماضي، وقع الحزب الفائز اتفاقاً من 24 نقطة مع حركة التغيير، وأعقبه اتفاق مؤلف من 18 نقطة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، المستشار الحالي لمجلس أمن إقليم كوردستان، ليكون رئيس الوزراء الجديد للإقليم.

وتم تعليق منصب رئاسة إقليم كوردستان منذ تشرين الثاني نوفمبر 2017، عندما أعلن الرئيس مسعود بارزاني عدم الترشح للمنصب مجدداً.



وبعد ذلك اخفقت الاحزاب في تحديد موعد للانتخابات.

ويهدف الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى إعادة تفعيل المنصب مرة اخرى وقد تم ترشيح نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة الحالي، لهذا المنصب.





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