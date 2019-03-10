2019/03/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، مساء أمس السبت، الفنزويليين إلى إجراء مسيرة وطنية في العاصمة كاراكاس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوايدو يعلنها أمام حشد كبير: مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوايدو يعلنها أمام حشد كبير: مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).