موقف متناقض للولايات المتحدة بشأن مخيم الركبان

2019/03/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رؤساء مقار التنسيق الروسي والسوري، في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن ممثلو الولايات المتحدة يتناقضون فيما بينهم حول المعلومات بشأن مخيم الركبان.

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