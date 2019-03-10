بينها بلد عربي... أفضل 10 دول لعمل النساء في الخارج

2019/03/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الفجوة العالمية بين الجنسين كبيرة جدا وهذا يؤدي إلى عدم امتلاك الكثير من النساء فرص عمل مثل الرجال، فالأسباب عدة بينها نقص في خدمات رعاية الأطفال وتحمل المرأة معظم مسؤوليات الأسرة والحصول على رواتب أقل.

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