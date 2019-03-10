محرك متميز لـ “طائرة القرن الـ 21” الروسية

2019/03/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الأكاديمي، يفغيني كابلوف، المدير العام لمعهد مواد الطيران لعموم روسيا، أن المحرك التوربيني الروسي “PD-14” المخصص لطائرات “МС-21” متوسطة المدى، هو محرك متميز وله مستقبل واعد.وقال كابلوف في حديث لوكالة نوفوستي: “استخدمت في المحرك 20 مادة جديدة ابتكرها خبراء المعهد.وصنع غطاء المحرك من مادة بوليمير مركب، وهي أرخص […]

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