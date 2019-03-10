2019/03/10 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار /…استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بسلسلة غارات استهدفت منازل المواطنين والنازحين في مديرية كشر محافظة حجة ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وذلك في غارات انتقامية من الأهالي الذي وقفوا مع رجال الأمن والجيش واللجان الشعبية لتطهير مناطقهم من المرتزقة التابعين للعدوان.وقال مصدر محلي ” ورود أنباء عن شهداء وجرحى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران العدوان السعودي يستهدف المدنيين اليمنيين في كُشر حجة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران العدوان السعودي يستهدف المدنيين اليمنيين في كُشر حجة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران العدوان السعودي يستهدف المدنيين اليمنيين في كُشر حجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).