الجمارك تعيد حاويات انابيب بلاستيكية مخالفة في ام قصر الشمالي

2019/03/10 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي(٨ )حاويات حجم (٤٠ ) قدم محملة بأنابيب بلاستيكية مخالفة ذات منشأ أماراتي في محافظة البصرة.

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