الكهرباء: التعاقد مع شركات الجباية يهدف الى تقليل الاستهلاك

2019/03/10 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، ان التعاقد مع شركات الخدمة والجباية يهدف الى تقليل الاستهلاك و الحد من الضائعات وازالة التجاوزات.

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