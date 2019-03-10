اعتقال عنصرين من داعش كانا في ديوان الجند في الموصل

2019/03/10 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلن اللواء الركن حمد نامس الجبوري قائد شرطة محافظة نينوى عن تمكن مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى من اعتقال عنصرين من داعش.

وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “بناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين تم إلقاء القبض على إثنين من عناصر داعش الإرهابية والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بـ ديوان الجند”.

وأضاف “جاء بإعترافاتهم مشاركتهم في القتال والمعارك ضد قواتنا الأمنية تم القبض عليهم في مناطق أحياء ( الجزائر والقاهرة ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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