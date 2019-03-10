2019/03/10 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت شرطة ذي قار القبض على عصابة تقودها امرأة تبيع ذهباً مزيفاً

بعد قيامهم بالنصب والاحتيال على مواطنين في قضاء قلعة سكر شمال

المحافظة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ان "عملية القاء القبض تمت بعد ان تلقت

الشرطة ا عن قيام امرأة ورجلين بالاحتيال على صائغي ذهب وبيعهم

ذهبا مزيفاً يحمل اختام ذهب إيطالي يصعب اكتشاف زيفه الا من قبل

خبراء".

وأاف انه "وعلى الفور تم نشر المفارز للبحث عن المتهمين وغلق

مداخل ومخارج القضاء وتعميم اوصافهم في عموم المحافظة وتمكن قسم

شرطة قلعة سكر من القاء القبض على متهمين أثنين يرمز لاسميهما (م

.ع .م) 33 عاما وهو شرطي هارب, والمتهم (س .ف.



ع) 27 عاما عملة

كاسب يسكن منطقة الكاظمية ببغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. القبض على عصابة تروج ذهباً مزيفاً لا يكتشفه الا خبراء !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. القبض على عصابة تروج ذهباً مزيفاً لا يكتشفه الا خبراء !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).