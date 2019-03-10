2019/03/10 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار /…استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن” الطيران الحربي استهدف موقع الواحة شمال غرب غزة بصاروخين.ولفتت إلى أن “طائرات الاحتلال أغارت أيضا على مقر نقابة الصيادين غرب دير البلح وسط القطاع.وتابعت أن ” المصادر الطبية لم تبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات “.انتهى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات الكيان الصهيوني تستهدف مواقع المقاومة في غزة alansaar.

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