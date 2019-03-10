ارتفاع مستوى “هرمون الذكورة” قد يقتل الرجال

2019/03/10 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على الرجال، وقد يؤدي إلى وفاتهم.ووجد الباحثون أن الوفرة الطبيعية من الهرمون لدى الرجال مرتبطة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.وحذر الباحثون من أن النتائج لها آثار على الرجال الذين يتناولون مكملات هرمون تستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة […]

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