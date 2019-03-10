نورية الخليفي تطلق اغنيتها الجديدة فض فض

2019/03/10 | 10:35

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بغداد/علي كاظم تكليف اعلنت الفنانة المغربية الشابة نوريه الخليفي عن اطلاق أغنيتها الجديدة فض فض.



عبر “اليوتيوب” وقالت نوريه : ان الاغنية فض فض من كتابة اشرف محمد أديب وتلحين رضوان الديري وتوزيع رشيد محمد علي , مبينة ان الاغنية تم تسجيلها في المغرب .معربة عن املها أن تنال الاغنية اعجاب الجمهور .



ومن الجدير بالذكر ان نورية الخليفي ” بدأت مشوارها الفني عبر مشاركتها في عدة أفلام مغربية ومسلسلات خليجية، قبل أن تدخل مجال الغناء من خلال طرح أغنية (تيرمينادو )العام الماضيلمشاهدة الاغنية الدخول على الرابط ادناه

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