2019/03/10 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت النائبة عالية نصيف، الاحد، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دعت فيها إلى عدم الاخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام، مؤكدة أن أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد .وقالت في رسالتها تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (10 اذار 2019)، إن الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالية نصيف في رسالة إلى عبدالمهدي: أغلب المفتشين شركاء في الفساد NAS | موقع ناس الرسمي.

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