الرافدين يسلم وجبة جديدة من سلفة (5  و10  ) ملايين دينار لموظفي الدولة

2019/03/10 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -عراق برس-10آذار/ مارس: أعلن مصرف الرافدين، الاحد عن تسليمه وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وردت لـ/عراق برس/ نسخة منه ، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2600 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.

وأوضح البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.انتهى (1)

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