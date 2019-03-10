نصيف توجه رسالة إلى عبد المهدي بشأن المفتشين العموميين

2019/03/10 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى عدم الأخذ بنصيحة بعض المنتفعين في منظومة المفتش العام”، مبينة أن “أغلب المفتشين العامين شركاء بالفساد”.وقالت نصيف في رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان “الخمسة عشرة سنة الماضية يفترض أنها كانت كافية لتقييم منظومة […]

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