ذي قار: الحكم على المدان حسين (العاشق) بالسجن لحيازته اقراص مخدرة بقصد المتاجرة

2019/03/10 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ذي قار اليوم الاحد، حكما بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية عشرة ملايين دينار بحق المدان حسين عطشان شلش والملقب (العاشق) 51 عاما

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